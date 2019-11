L’Accademia Oltrepalco-Ricerche Teatrali in scena con “NOI” per l’eliminazione della violenza contro le donne

ll 25 Novembre, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Accademia teatrale Oltrepalco-Ricerche Teatrali prenderà parte a “NOI”, una contemporanea internazionale teatrale che si svolgerà a Bari e in numerose altre città italiane.

NOI

L’autore, Francesco Olivieri ha scritto sei monologhi, tre maschili e tre femminili, frutto di una ricerca sulla violenza cominciata nel 2013. Oltre al femminicidio, l'autore ha cercato di lavorare sul concetto di violenza nelle relazioni. Da qui il titolo NOI, perché la violenza non è qualcosa di esterno, ma appartiene a tutti noi.

BARI

Sul prezioso palco dell’Istituto Penitenziario per minori di Bari “N.Fornelli”, 44 allievi diretti dalla regista teatrale Rossella Amoruso, porteranno in scena i 6 Monologhi scritti dall’autore sul tema della violenza nelle relazioni.

Il teatro diventa così portavoce di un grido di speranza e strumento di contrasto.

Rossella Amoruso direttrice della Oltrepalco - Ricerche Teatrali, educatrice teatrale, nonché Operatore di teatro sociale e docente nella scuola nazionale di Operatore Teatro Sociale - Roma, attrice, drammaturga e regista.

Allievi:

Alessia Martinelli, Alessandro Caringella, Andrea Ostillio, Andrea Ingravallo, Angelo Simone, Anna Gonnella, Antonella Palmieri, Antonio Migliardi, Armando Ciccolella, Benedetta Camposeo, Carmela Telesca, Claudia Conforti, Claudio Francesco Campanile, Claudio Ventrella, Daniela Vaira, Daniele Ilaghi, Davide Trizio, Davide Sasanelli, Francesca D’ambrosio, Federico Di Maggio, Elisabetta Franco, Federica Canniello, Federica De Nicolo’, Giacomo Bartoli, Giorgia Dalla Serra, Guido Valrosso, Ilaria Palmisano, Leonardo Marasciulo, Luca Ludovico, Manuela Triggiani, Maria Bratta, Mariateresa Fatone, Marika Ciminale, Massimiliano Cappiello, Michela Lapenna, Nicole Brancale, Serena Dell’Anna, Raffaella Colosimo, Raffaella De Filippis, Roberta Marzo, Pina Candeloro, Tiziana Parenzan, Tiziana Piccinni, Tonia Bove, Valeria Iavarola.

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 20.00

L’ingresso degli ospiti è previsto per le ore 19:45

l’accesso è libero ma è soggetto a preventiva autorizzazione dell’Istituto Penale. A tal fine, tutti gli interessati, dovranno preventivamente inviare una mail di richiesta di partecipazione, avendo cura di di allegare un documento d’identità in corso di validità.

Le richieste potranno essere indirizzate anche al seguente indirizzo mail:info@oltrepalco.com.