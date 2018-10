"Omaggio a Debussy", un ciclo di concerti nel centenario della morte del grande compositore francese

Venerdì 26 ottobre, alle ore 20.30, presso l'Auditorium "Nino Rota" di Bari, ha inizio la rassegna "Omaggio a Debussy", un ciclo di concerti organizzato dal Conservatorio "N. Piccinni" di Bari, nel centenario della morte del grande compositore francese. Il progetto, a cura dei dipartimenti di Strumenti a Tastiera ed a Percussione, Strumenti ad Arco e a Corda, Strumenti a Fiato, Canto e Teatro musicale, si articola in sette serate e prevede l'esecuzione delle più importanti pagine di Claude Debussy.

Il primo appuntamento, coordinato dai docenti Fabio Cafaro e Clelia Sarno, è incentrato sulla produzione cameristica del compositore e coinvolge studenti (Michela Cioce al violoncello e Mariateresa Gallicchio al pianoforte) e prestigiosi interpreti, anch'essi docenti del Conservatorio barese: Antonio Tinelli, Pasquale Iannone, Michele Bozzi, Maurizio Lomartire, Sara Simari, Gregorio Goffredo, Francesco D'Orazio e Nicola Fiorino.

L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti



Questo il programma:



Notturno e Scherzo per Violoncello e Pianoforte

Michela Cioce violoncello, Mariateresa Gallicchio pianoforte



Rapsodia per Clarinetto e Pianoforte

Antonio Tinelli clarinetto

Pasquale Iannone pianoforte



Sonata per Flauto, Viola e Arpa

Pastorale: Lento, dolce, rubato

Interlude : Tempo di minuetto

Final : Allegro moderato, ma risoluto

Michele Bozzi flauto

Maurizio Lomartire viola

Sara Simari arpa



Trio per Pianoforte, Violino e Violoncello in Sol maggiore

Andantino con moto allegro Scherzo - Intermezzo. Moderato con allegro Andante espressivo Finale. Appassionato

Gregorio Goffredo pianoforte

Francesco D'Orazio violino

Nicola Fiorino violoncello



Web: www.conservatoriopiccinni.eu

Bari (Bari)

Via Cimarrusti, Auditorium Nino Rota

ore 20:30

ingresso libero

Info. 080574002