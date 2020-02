“Omaggio a Fellini”, all’Abeliamo l'Orchestra Sinfonica metropolitana dedica un concerto al maestro del cinema italiano

Giovedì 13 febbraio, alle ore 21.00, nel Teatro Abeliano di Bari (Via Padre Kolbe, 3) l’Orchestra Sinfonica della Città metropolitana si esibirà in un concerto dal titolo “Omaggio a Fellini” in occasione del centenario della nascita di uno dei più grandi maestri del cinema italiano. Sul palco Federico Mondelci, nella doppia veste di direttore e solista. Info biglietti: intero € 10,00 e ridotto € 5,00.

Il concerto si apre con l’esecuzione di una suite (arrangiamenti di Roberto Granata) di musiche per il cinema di Nino Rota: Prova d’Orchestra - Amarcord - Rocco e i suoi fratelli - I Clowns La strada - Il Gattopardo - Il Padrino - La Dolce Vita - Otto e Mezzo, seguiranno brani di Arthur Honegger Pastorale d’été Poema sinfonico, Serge Rachmaninov Vocalise op. 34/14 e Darius Milhaud Scaramouche per sassofono e orchestra, op. 165 c.