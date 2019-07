A Palazzo Pesce omaggio alla musica di Horace Silver

Sabato 20 luglio 2019 alle ore 21.00 a Palazzo Pesce Gianfranco Menzella e Bruno Montrone renderanno tributo alla musica di Horace Silver.

Un concerto in Puglia per ascoltare, in una veste originale e sofisticata, alcuni dei brani più celebri di Horace Silver, pianista e compositore statunitense noto per il suo stile giocoso colorato di accenti funky e per i contributi dati all’hard bop. Brani in cui si sentirà l’eco di numerose influenze, dalla musica gospel a quella africana passando per le sonorità latinoamericane e soul, che rivivranno grazie al sassofono di Gianfranco Menzella, diploma in Sassofono presso il Conservatorio Duni di Matera con massimo dei voti e lode, numerosi premi assoluti in concorsi nazionali e internazionali, collaborazioni del calibro di Fabrizio Bosso, Mike Rosen, Jerry Bergonzi e Eric Marienthal, partecipazioni ai principali festival jazz in tutto il mondo e più di dieci fra incisioni discografiche e libri di tecnica strumentale, accompagnato all’organo da Bruno Montrone, laurea in Pianoforte jazz presso il Conservatorio Piccinni di Bari con massimo dei voti, una formazione con i maggiori musicisti del panorama mondiale, collaborazioni con artisti come Alex Garnett, Tim Thornton ed Enrico Rava, membro del quartetto di Renato D’Aiello che presiede al Ronnie Scott di Londra ogni lunedì e dal 2007 docente di Pianoforte jazz per Il Pentagramma, prestigiosa scuola di musica a Bari.

Ticket: 10 euro

Sabato 20 luglio 2019 h 21.00| Corte di Palazzo Pesce

via Van Westerhout 24, Mola di Bari

Info e prenotazioni: 3931340912 – pa lazzopesce@yahoo.it