"Omaggio a Morricone", a Molfetta il concerto-spettacolo sulla la vita di uno dei più grandi compositori italiani

La serata prevede l’esibizione dell’Orchestra Filarmonica Pugliese, diretta dal M° Giovanni Minafra, con il racconto della la vita di uno dei più grandi compositori italiani viventi.

Il concerto – spettacolo è impreziosito dalla narrazione scenica dell’attrice Alessia Garofalo e dalla voce solista di Ester Facchini



PROGRAMMA



The Hateful Eight*



Nuovo Cinema Paradiso



Giù la testa



C'era una volta in America



Il Buono, il Brutto e il Cattivo



C'era una volta il West



Metti, una sera a cena



Nella Fantasia





*In esclusiva, premio Oscar 2016