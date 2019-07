Parentesi Rotonda - Omaggio a Samuele Bersani presso Lamaricante a Torre a Mare

Venerdì 26 luglio, ore 21:30. "Parentesi Rotonda", l'unico omaggio in Italia a SAMUELE BERSANI. Una passeggiata nel mondo sognante del grande Samuele. Una serata in cui ascolteremo i suoi "Giudizi universali". Scapperemo dai "Coccodrilli" alla velocità di un "Replay". Incontreremo "Il pescatore di asterischi" e "Lo scrutatore non votante". E dopo uno "Spaccacuore", finalmente loro: "En e Xanax".

Queste ed altre raffinatissime composizioni del cantautore romagnolo, colonna sonora degli ultimi venticinque anni, rilette sulle quattordici corde di una chitarra, un violino ed un violoncello, e raccontate dalla voce del cantautore pugliese Pier Dragone.

Tutto questo nel suggestivo scenario del bistrot Lamaricante, a Torre a Mare.