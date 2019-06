Concerto dell'Orchestra di Fiati del Conservatorio “N.Piccinni" per un omaggio alla tradizione bandistica pugliese

Mercoledi 5 giugno 2019, alle ore 20.30 presso l’Auditorium “Nino Rota” è in programma il concerto della Orchestra di Fiati costituita nell’ambito del Dipartimento di Strumenti a Fiato del Conservatorio di Musica “N. Piccinni” di Bari, con un programma dedicato alle “MARCE SINFONICHE DEL REPERTORIO TRADIZIONALE DEI COMPOSITORI PUGLIESI: Giuseppe Piantoni, Angelo Lamanna, Ernesto P. Abbate, Gennaro M. Abbate, Nino Ippolito, Pietro F. Lanzilotta, Angelo Inglese senior, Angelo Inglese junior”.

Nel corso della serata l’Orchestra di Fiati, composta da 70 studenti del Conservatorio, sarà diretta da quattro direttori che si alterneranno sul podio: Michele Bozzi, Domenico Pasquino, Antonio Demarco e Antonio Tinelli.

Nell’occasione, sarà presente in Auditorium a Bari il compositore Angelo Inglese Junior, nipote di Angelo Inglese Senjor, al quale nel 2018, in occasione del centenario della sua nascita, è stato dedicato il Concorso Nazionale di Composizioni per Banda. Inoltre saranno presenti i discendenti dei Maestri Angelo Lamanna, Nino Ippolito e Pietro F. Lanzilotta.