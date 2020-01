Omar Pedrini in concerto ad Alberobello con il suo "Dai Timoria ad oggi"

Secondo appuntamento di FestivArts edizione invernale, ideato da Domi Ciliberti sotto la direzione artistica di Pino Savino, e patrocinato dal Comune di Alberobello, il prossimo 17 gennaio 2020 alle ore 21.00 al Cinema Teatro dei Trulli di Alberobello, con Omar Pedrini ed il suo "Dai Timoria ad oggi", un concerto intimo e teatrale dove il cantautore e chitarrista bresciano, insieme al giovane talentuoso Simone Zoni, ripercorrerà in versione elettroacustica i 25 anni di canzoni scritte per la sua carriera solista e per il gruppo da lui fondato e divenuto, fin dagli esordi, punto di riferimento della musica rock in Italia.

Un concerto unico ed imperdibile durante il quale Pedrini proporrà pezzi divenuti immortali come “2020”, contenuta nell’album “2020 Speedball” pubblicato nel 1995, che profetizza le condizioni ambientali e sociali che stiamo realmente vivendo, per approdare alle sonorità del suo ultimo lavoro “Come se non ci fosse un domani”, pubblicato nel 2017 in quello che lo stesso artista definisce il suo “terzo tempo”. Un viaggio onirico di due ore insieme alla passione, alla forza travolgente e alla resilienza di un uomo che ha saputo rinascere e reindirizzare più volte il proprio talento verso nuovi orizzonti e sfide, sia in campo artistico che nella vita privata.

Omar Pedrini è stato al fianco di artisti del calibro di Gianna Nannini, Jovanotti, Bertrand Cantat, Beppe Costa, Aldo Busi, Gianni Sassi ed Eugenio Finardi. Con le sue 188 canzoni, 19 album e 1.450 concerti, è stato definito uno degli ultimi esemplari di rockstar del nostro Paese. Ultimo appuntamento per il debutto di FestivArts edizione invernale, il prossimo 24 gennaio 2020, sempre alle ore 21.00, con Michele Placido che, dopo il grande successo dell’evento estivo nella suggestiva cornice del Trullo Sovrano, torna con “Serata d’onore”, spettacolo immersivo e coinvolgente ritmato dalle poesie e dai monologhi di grandi personaggi come Dante, Neruda, Montale, D’Annunzio, insieme ai più importanti poeti e scrittori napoletani come Salvatore di Giacomo, Raffaele Viviani, Eduardo de Filippo, che saranno magistralmente interpretati dall’istrionico e amato artista. Al suo fianco anche i musicisti Gianluigi Esposito e Antonio Saturno, che lo accompagneranno con le più belle e note canzoni classiche napoletane. Una serata eccezionale dove l’ineguagliabile bravura del Maestro, la bellezza della letteratura e le sonorità napoletane si fonderanno per dare origine a momenti di pura magia.

FestivArts è un contenitore di incontri straordinari, un crocevia delle varie espressioni della creatività umana, un format unico e originale che mira alla valorizzazione e alla condivisione della bellezza dell’arte in ogni sua forma.

Per informazioni, contattare il numero 3487649373