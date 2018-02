Al Teatro Traetta di Bitonto in scena lo spettacolo per ragazzi "Ondina, la sirena bambina"

Ondina è una sirena/bambina. Ondina non vuole più essere una bambina. Ondina ha fretta di crescere: “Manca un anno. Uno sgranchissimo anno e per uno sgranchissimo anno non posso vedere con i miei occhi il mondo fuor d’acqua? Ma io me ne intriglio delle regole…ed eccomi quaaaaaaaaa” Ondina non vuole più essere una sirena, la sua pinna le fa schifo, il suo corpo la fa sentire a metà: “La verità? La verità è che non sono né carne né pesce”. Ondina idealizza, sogna, brama il mondo fuor d’acqua. E’ in cerca di ciò che non ha: “Solo voi esseri umani avete… UNANIMA…” Ondina origlia nelle conchiglie e desidera ciò che gli altri desiderano: “Anche io avrò un profilo su fasbuk, anche io andrò a Liscfactor, anche io diventerò famosa come Violenta, anche io avrò due gambe da urla.. ma sopraogniriccio avrò UNANIMA!

Animalenta

ONDINA, LA SIRENA BAMBINA

costruzione scenografie e musiche Ambra Abbaticola; illustrazioni Giada Floris; disegno luci Tea Primiterra; attrezzista Paola Pinto Ostuni; animazione e stop-motion Nina Viviana Cangialosi; consulenza video-mapping Emanuele Russo; tecnico Gaetano Corriere, Ambra Abbaticola; foto di scena Antonella De Marinis; immagini e scenografia multimediale Giada Floris; spazio scenico e luci Tea Primiterra; costumi e oggetti di scena Paola Pinto Ostuni

con Ilaria Cangialosi, Adele Scagliusi

scritto e diretto da ILARIA CANGIALOSI

Semi-Finalista PREMIO SCENARIO Infanzia 2014

Finalista Bando "Teatro…Voce della società giovanile" Endas Bologna