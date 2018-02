Anche in Puglia "One Billion Rising 2018": un miliardo di voci contro la violenza su donne e bambine in Italia e nel mondo

Mercoledì 14 febbraio 2018 ritorna l’appuntamento con ONE BILLION RISING - UN MILIARDO DI VOCI CONTRO LA VIOLENZA - il movimento globale, laico e apartitico, il cui principio fondante afferma che ogni donna ha il diritto di vivere e decidere del proprio corpo, della propria salute e del proprio destino. Motore dell’iniziativa è Eve Ensler, attivista, drammaturga, autrice de I Monologhi della vagina, il testo che tradotto in 45 lingue e rappresentato in 120 nazioni, ha imposto una definitiva presa di coscienza sulla violenza sulle donne del nostro pianeta, aprendo un nuovo dibattito sui diritti, le disuguaglianze economiche e lo sfruttamento delle donne in tutto il mondo.

One Billion Rising - Un Miliardo di voci contro la violenza - ha ricevuto nel tempo consensi crescenti e solo in Italia nel 2017 sono stati organizzati più di 150 eventi che hanno raccolto 250 mila partecipanti, celebrando in modo gioioso, irriverente e libero, la volontà di fermare ogni forma di abuso sulle donne e sulle bambine.

GLI APPUNTAMENTI NELLA PROVINCIA DI BARI

L’appuntamento del 14 febbraio sarà nelle strade, nelle piazze e nelle scuole in Italia e nel mondo, per far sentire un’unica voce potente e gentile e per manifestare nelle tante forme di espressione artistica - dalla narrazione al teatro, dalla poesia alla musica, dalla danza al cinema - che caratterizzano lo spirito rivoluzionario di One Billion Rising, con le parole d’ordine Solidarietà, Creatività, Unione.

Bari Santo Spirito

15/02 - ore 16:30 in Corso Garibaldi ci sarà la marcia degli alunni e dei genitori, letture e flash mob.

Bitonto

ONE BILLION RISING 2018: SOLIDARIETÀ

“Non ci può essere Rivoluzione senza Solidarietà”, afferma Eve Ensler. “Se le donne di tutto il mondo si stanno ribellando contro il sistema patriarcale e maschilista è anche frutto del lavoro che tutte noi abbiamo fatto e facciamo. Grazie al nostro impegno abbiamo ottenuto che la violenza contro le donne diventasse un tema mondiale non rilegato ad un paese, una tribù, una classe sociale o una religione. Abbiamo seminato tanto impegno, tanta passione e fatica negli ultimi anni e ora finalmente le donne cominciano a raccoglierne i frutti. La battaglia sarà ancora durissima, ma la vittoria è più vicina”.

In un’epoca in cui nuove forme di intolleranza e nuovi estremismi sembrano riaffacciarsi con prepotenza, la voce delle donne ha rafforzato la sua presenza nell’agenda politica e mediatica internazionale. Quest’anno la campagna One Billion Rising si focalizza sulla SOLIDARIETÀ. Solidarietà come arma contro ogni forma di sfruttamento e aggressione, solidarietà per tutte le donne che in Italia e nell’intero pianeta hanno la forza e la determinazione di denunciare gli abusi subiti, squarciando il velo dell’omertà per sempre. L’obiettivo, con il sostegno e la collaborazione di diversi gruppi e associazioni è ottenere l’impegno delle istituzioni per l’attuazione di politiche sociali ed educative prioritarie per fermare il fenomeno della violenza sulle donne in ogni sua declinazione.

