Giovedì 6 dicembre, alle 18.30, Gianni Mattencini presenta il suo ultimo giallo “L’onore e il silenzio” al Libro Possibile Caffè di Polignano a Mare. Interviene Pino Scelsi, sostituto Procuratore Generale.

L’autore è un magistrato pugliese, ora Presidente della Corte d’assise di Bari, organo giurisdizionale competente per i reati più gravi. L’esperienza professionale a stretto contatto con il crimine ha influenzato e nutrito la scrittura di romanzi noir.

“L’onore e il silenzio”, edito da Rizzoli, è un salto in un passato a tinte fosche. Calabria, 1924, l’avvento della locomotiva significa progresso, ma per la tranquilla cittadina Borgodivalle segna una tragica svolta. Il cantiere dei lavori per la costruzione del treno diventa luogo del delitto, dove viene ritrovato il corpo senza vita dell’ingegner Alessi. Ad indagare sul caso, il brigadiere Maisano, con un inconfondibile tic all’occhio sinistro, e il pigro appuntato Varcone. I due dovranno spingersi nel terreno impervio delle colline, nascondiglio di latitanti e losche figure femminili, per seguire “la sanguinosa pista dell’onore”.

“Gianni Mattencini riavvolge il nastro del tempo per tessere la trama di un giallo intenso e solenne. In un immaginario sobborgo dalle tinte western e dall’atmosfera sospesa, lascia echeggiare le mille voci di un popolo, che da un lontano passato illuminano le contraddizioni del presente”.

Appuntamento con l’autore, giovedì 6 dicembre, alle 18.30, al Libro Possibile Caffè di Polignano a Mare. Ingresso libero.