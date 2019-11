Paola Quattrini in scena al Teatro Radar di Monopoli in 'Oggi è già domani'

Paola Quattrini in scena con una commedia esilarante nel secondo appuntamento della stagione di prosa 2019/2020 del Teatro Radar di Monopoli. Sabato 9 novembre alle 21 e domenica 10 novembre alle 18 è in programma lo spettacolo Oggi è già domani, produzione Garinei e Giovannini diretta da Pietro Garinei.

Pluripremiato adattamento di Jaja Fiastri del libro di Willy Russell, Oggi è già domani rientra nel cartellone di eventi, curato da Teresa Ludovico, della stagione di prosa dello spazio polifunzionale riaperto nel 2018. Che per il secondo anno consecutivo vede affidata la programmazione al Consorzio Tric-Teatri di Bari.

Lo spettacolo

Una commedia esilarante nata dalla penna di Willy Russell e adattata da Jaja Fiastri. Lo spettacolo vinse il Laurence Oliver Award come Comedy of the year quando fu presentato a Londra al Duke of York’s e il Tony Award quando a New York fu presentato al Booth Theatre.

Una casalinga con un marito distratto e quasi sempre assente, due figli egoisti che si ricordano di avere una madre soltanto quando hanno bisogno di aiuto... Quella di Dora sembrerebbe un’esistenza grigia ma, invece, non è così, perché Dora è una donna dotata di eccezionali risorse e riesce a vincere la solitudine sfogandosi con un’amica che sa ascoltare: il muro della cucina.

Al muro, Dora confida sogni, desideri e felici ricordi. Racconta gli accadimenti delle sue giornate ed alcuni divertenti incontri con una antipatica vicina di casa, una sorprendente compagna di scuola, un cane forzatamente vegetariano e con Pia la sua unica amica femminista. Se un muro potesse ridere e commuoversi, non c’è dubbio che il “suo” muro lo farebbe, perché Dora esprime tenerezza, fantasia ed un irresistibile umorismo. Grazie a queste doti, Dora riesce ad evadere dalla prigione domestica e non solo metaforicamente. Perché, un bel giorno, ritrova tutto il suo coraggio: pianta la famiglia ingrata e si tuffa in una esotica avventura partendo per la Grecia insieme con l’amica Pia.

Per info: 335 756 47 88. Il botteghino è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle ore 19.30.

Biglietti

PLATEA Intero 22,00

Ridotto (under 25 e convenzionati con acquisto di 5 tagliandi) 19,00

GALLERIA

Intero 19,00

Ridotto (under 25) 16,00

Ridottissimo (under 18 e aderenti al protocollo di rete) 12,00