Open air al Big mamas live percussion e dj set

SABATO 14 SETTEMBRE al Big MAMAS, sotto le stelle, in riva al mare, vi faremo trascorrere una delle ultime serate estive ricca di divertimento e buona musica.

LIVE PERCUSSION: Barbaro Perez

DJ SET: Enzo Di Giulio, Gianni De Tullio, Lilly.



- INGRESSO + PRIMO PIATTO + BEVANDA/DRINK € 10

POSTI A SEDERE - SOLO SU PRENOTAZIONE (POSTI LIMITATI)



Si accede in LISTA, PER PRENOTARE MANDARE MESSAGGIO WHATS APP

3488791734



Mamas Beach - 12.03 Beach Club

Strada prov.le Santo Spirito-Giovinazzo