OPEN CALL FOR ARTISTS a cura di EVOLUX - Centro Polifunzionale di Fotografia

''Sei un artista, un fotografo, un pittore, uno scultore, uno scrittore, un musicista? Presenta la tua Candidatura gratuita per rispondere alla Chiamata alle Arti''.



"EVOLUX - Centro Polifunzionale di Fotografia" indice una giornata dedicata alla presentazione degli spazi dedicati alla Galleria d'Arte.



All'interno dello spazio si potranno:

- concordare esibizioni temporanee e permanenti;

- indire aste per Opere d'Arte;

- programmare cicli di incontri a tema o per autori;

- prenotare presentazioni di libri, lungo/corto metraggi cinematografici, serate di taglio musicale per ascolto o danza;

- realizzare meeting/conferenze ad accesso pubblico o su invito per privati.



SONO PREVISTE DUE SESSIONI:

- SABATO 4 LUGLIO 2020

- GIOVEDÌ 9 LUGLIO 2020



PROGRAMMA

16:00 - 16:30: accoglienza

16:30 - 17:30: presentazione della Galleria

17:30 - 19:30: presentazioni delle Candidature

19:30 - 20:00: chiusura



In caso d'interessamento, si è invitati a presentare durante l'evento un progetto (strutturato o meno) al fine di ascoltare, selezionare, progettare e programmare le proposte.



Dopo questo incontro preliminare si accorderanno i singoli appuntamenti con ciascun presente con l'obiettivo di stabilire ogni aspetto organizzativo, logistico e burocratico prima di calendarizzare ogni evento.



COME COMUNICARE LA PROPRIA PRESENZA/CANDIDATURA?

Tutti gli interessati sono invitati a compilare il Modulo Google presente al link https://shorturl.at/EQV45 per garantirsi e riservarsi un posto a sedere gratuito, fruendo dei contenuti in modo semplice e fluido.



Il Modulo Google è realizzato per fini organizzativi degli spazi.



In seguito alla registrazione online si riceverà comunicazione di conferma di prenotazione in base alla disponibilità dei posti (massimo 9 per sessione) mediante e-mail con possibilità di modifica dei dati inseriti, rispettive istruzioni per raggiungere la sede a piedi, con mezzi pubblici o privati nonché le modalità per accedere con facilità al parcheggio convenzionato presso il Garage Piave.



CONDIZIONI

L'insindacabile selezione dei progetti è a cura di Domenico Fornarelli, che s'impegna come garante di qualità. I singoli candidati restano proprietari di tutti i diritti, sono responsabili di contenuti e pianamente titolari delle opere proposte. Solo i selezionati saranno ricontattati tramite e-mail. La partecipazione implica l'accettazione delle condizioni riportate.



SCADENZE

Comunicazione della presenza durante l'evento: Giovedì 2 Luglio 2020

Comunicazione della selezione: Lunedì 13 Luglio 2020

Consegna del progetto finale: una settimana prima dell'evento

Allestimento: un giorno prima dell'evento



INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Durante la presentazione gli interessati potranno ascoltare come verrà strutturato il calendario e potranno altresì porre tutte le domande che ritengano utili, opportune e necessarie per poter scegliere se aderire concretamente solo in seguito.



La progettazione è strutturata per fasi e si verrà accompagnati in tutti i momenti di realizzazione di ciascun evento.



Dopo la selezione, verrà comunicato privatamente una proposta d'incontro individuale.



Per ciascun evento si darà vita ad una comunicazione mediatica molto ramificata tramite numerosi canali di diffusione.



Si produrrà un allestimento, inclusivo di uno studio dell'intera atmosfera: materiali, odori, musiche e sollecitazioni culinarie mirate arricchiranno ed amplificheranno il tema in modo raffinato ed elegante.



Infine, durante l'evento verrà incentivata la presenza costante di visitatori, creando al tempo stesso un proficuo scambio culturale e relazionale.



BREVE BIOGRAFIA

Conseguita la maturità scientifica, Domenico Fornarelli si iscrive al Corso di Laurea Quinquennale in Ingegneria edile-Architettura. Parallelamente agli studi universitari, che lo hanno portato a vivere per un anno in Austria, intraprende anche formazione fotografica in più Scuole di Fotografie disponibili a Bari. Domenico Fornarelli è stato il Presidente dell'Associazione Culturale AggregARTI. Dopo aver conseguito riconoscimenti locali e nazionali, fonda lo Studio Fotografico Fornarelli, dove per quattro anni ha esercitato come Autore nel settore del collezionismo fotografico producendo progetti personali e su committenza pubblica o privata, come Curatore di rassegne, mostre e libri di fotografia (vedasi, ad esempio, “FotoSintesi” nel prestigioso Castello Carlo V di Monopoli) e come Docente, erogando il "Corso di Fotoritocco | Dallo scatto alla pubblicazione", il "Laboratorio di Camera Oscura", il "Seminario di Storia della Fotografia", il "Workshop d'Illuminazione Artificiale: ritratto, still-life e light-painting", il "Corso fotografico avanzato di tecnica e linguaggio" ed il "Corso fotografico di base di tecnica e linguaggio" tanto attraverso corsi collettivi quanto attraverso corsi individuali. A partire da Marzo 2020, lo Studio Fotografico Fornarelli si è espanso in "EVOLUX - Centro Polifunzionale di Fotografia" con accesso da fronte strada, finiture architettoniche di pregio in esterni ed interni, due piani dedicati alla fotografia a 360° offrendo galleria fotografica, scuola di fotografia, sala pose e passerella, fotografie per soggetti privati ed enti pubblici, area di post-elaborazione e stampa, sala per confezionamento di opera d'arte e libri d'autore, sala meeting e conferenze, camera oscura.



EVOLUX - CENTRO POLIFUNZIONALE DI FOTOGRAFIA

La sede presenta un ingresso su fronte strada con pregi architettonici sulla facciata esterna e gradevoli finiture interne in Via Piave 62.

L’accesso feriale è permesso dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00; è anche possibile concordare un appuntamento in orari differenti in base alla disponibilità.

È presente una Galleria d’Arte, una Sala Pose, un’Area di Post-Elaborazione e Stampa, una Sala Meeting e Conferenze, una Camera Oscura.

La Galleria accoglie Opere d’Arte; per esposizioni temporanee è necessario stipulare contratto ad-hoc.

La sede ospita anche una Scuola di Fotografia, dove si erogano Corsi collettivi in Tecnica e Linguaggio di Base ed Avanzato, Illuminazione Artificiale, Fotoritocco, Camera Oscura e Storia della Fotografia; è altresì possibile concordare Lezioni private.

Si effettuano Shooting per Ritratto e Still-Life su richiesta oltre a Fotografie per Eventi, Cerimonie, Documenti ed Advertising.

È possibile concordare il noleggio degli spazi e dell'attrezzatura fotografica di scatto e d'illuminazione in sede o in esterna.

Si realizzano Opere d’Arte e Libri d’Autore.

Ha una Camera Oscura su prenotazione.

È presente una vasta area dedicata a Libri e Film di Fotografia.

Tra i servizi si annovera anche lo sviluppo di negativi (pellicole o lastre), la stampa Fine-Art analogica bianco e nero fino al formato 24x30cm e la stampa digitale a colori a sublimazione fino al formato 15x20cm.

Infine, è anche possibile concordare una sessione di "Progettazione e Stampa 3D" di oggetti personalizzati.



CONTATTI

EVOLUX

Centro Polifunzionale di Fotografia

di Domenico Fornarelli

Via Piave 62 - 70125 - Bari

(+39) 080 2370428

(+39) 389 6403614

evoluxfotografia@gmail.com

amministrazione@pec.evoluxfotografia.it

www.evoluxfotografia.it

Partita I.V.A.: IT08345290723