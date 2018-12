La scuola media statale 'Carlo Levi', sita in via Babudri 45 a Bari, organizza il suo open day sabato 15 dicembre dalle 10 alle 12. Tutte le famiglie interessate a conoscere la struttura e il piano dell'offerta formativa potranno partecipare all'evento per scoprire una realtà positiva e stimolante, attenta alle sensibilità individuali e aperta verso l'Europa. Genitori e figli avranno l'occasione di prendere parte ad attività laboratoriali di vario genere, sperimentare le varie metodologie didattiche adottate nella scuola e trascorrere una piacevole mattinata insieme.