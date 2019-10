Il 19 ottobre sarà il giorno dell’Open Day della Croce Rossa Italiana in cui oltre 130 sedi CRI in tutta Italia apriranno le porte alla popolazione per far scoprire il mondo della protezione civile. Il Comitato CRI di Bari partecipa con un programma ricco di attività:

BARI:

Montaggio di un gazebo parte antistante il Comitato di Bari con presentazione delle attività di Emergenza e Soccorsi Speciali Totem Raffigurante la linea del tempo sui Rischi Alluvione e Sismico e informativa sulle modalità comportamentali in caso di Calamità Naturali. L'iniziativa si svolgerà dalle 09:00 alle 12:30 del giorno 19/10/2019 presso P.zza Mercantile;

BITONTO:

- Montaggio della tenda IP88 dove saranno proiettati dei video sulle attività svolte dalla Croce Rossa.

- Presentazione di materiali e attrezzature dei Soccorsi Speciali, OPSA e CBRN.

- Attività di Mass Training

- Totem dei rischi: realizzato con dei cartoni. Sulle facce laterali verranno riportati dei rischi (sismico, meteo-idrogeologico, vulcanico, crisi idrica) e i comportamenti da adottare. La popolazione dovrà individuare i comportamenti corretti a seconda del rischio.

SANTERAMO:

- Montaggio della tenda Gazebo dove saranno illustrate le attività di primo soccorso e proiettati sulle attività svolte dalla Croce Rossa in attività di Emergenza

- A cura dei Giovani CRI presentazione del kit di pronto impiego in caso di Emergenze

- Mostra fotografica delle Emergenze tenute sul territorio

- Informativa rischi alluvione e sismico e nevicate

Un’iniziativa che si svolge nell'ambito della prima edizione della “Settimana della Protezione Civile”, indetta dal Dipartimento Nazionale, in programma dal 13 al 19 ottobre. La settimana della Protezione civile, stabilita una direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri datata 1 Aprile 2019, ha tra gli obiettivi la promozione nelle comunità di comportamenti consapevoli, buone pratiche di prevenzione dai rischi e sviluppo della resilienza della popolazione. In quest’ottica, la Croce Rossa Italiana aderisce con una giornata di apertura al territorio in cui i cittadini potranno conoscere più da vicino le attività della CRI e delle altre di realtà di volontariato del territorio impegnate nel Sistema di Protezione Civile che condivideranno esperienze e momenti di formazione della popolazione.