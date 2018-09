Al Teatro Di Cagno l'L’open day di FITA Puglia , una giornata dedicata a chi guarda e vive con entusiasmo il mondo del teatro e della creatività

Venerdì 15 settembre al Teatro Di Cagno di Bari, in occasione della 31^ Festa Nazionale del Teatro, la Federazione Italiana Teatro Amatori Puglia proporrà un’Open day, una giornata dedicata a chi guarda e vive con entusiasmo il mondo del teatro e della creatività, nel quale saranno svolte varie iniziative legate al settore.

Durante l’open day, che avrà inizio alle 18 e che si pone come un momento di aggregazione tra compagnie, realtà artistiche e realtà associative operanti nel settore teatrale e delle arti performative di Puglia, saranno illustrate le attività della federazione e delle compagnie affiliate.

Tra queste la Fita Puglia presenterà il progetto Fondamenta. Tale iniziativa nasce dall’ottenimento di un bando del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che coinvolge 19 regioni, 2 province autonome e oltre 300 giovani operatori del terzo settore. Ogni territorio, coinvolgendo enti locali e diversi portatori d’interesse, proporrà specifici bandi per individuare i ragazzi, tra i 18 e i 30 anni, già attivi nel settore, invitati a partecipare gratuitamente ai progetti formativi, articolati tutti dal giovedì al sabato, per un totale di 18 ore , tra didattica e laboratorio, quest’ultimo da espletare in realtà che si occupino di disagio sociale. Ancora, durante l’Open Day si presenterà la prima stagione teatrale "Voglia... di teatro” dedicata alle compagnie di giovani esordienti in collaborazione con il Municipio 2 di Bari, alla quale sarà presente la Presidente della commissione cultura del Municipio 2 Dott. Giovanna Salemmi.

Inoltre le singole compagnie affiliate potranno farsi conoscere attraverso l’esposizione di materiale illustrativo. E a loro volta, potranno ricevere informazioni tecniche grazie alla presenza di esperti dell’ambito teatrale e dello spettacolo dal vivo, che saranno a disposizione per chiarificazioni, consulenze, ecc.

Infine si terrà la premiazione della prima edizione di “FitAutore” concorso dedicato alla drammaturgia. Concorso nazionale a cui hanno partecipato 26 autori Fita provenienti da tutto il territorio nazionale. Scopo del premio è far emergere autori iscritti a Fita nel campo della drammaturgia, e monitorare lo stato dell’arte a livello nazionale.

Teatro Di Cagno – C.so A. De Gasperi 320 – Bari

Infoline: 3471806809

Inizio attività: 18:00