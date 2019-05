Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Lab4Project, Vi invita Giovedì 30 Maggio dalle 10.00 alle 13.00 presso Villa Camilla, Via Cardinale Agostino Ciasca, 2, Bari, per il primo evento della nascente RCU Picone Poggiofranco: "OPEN DAY: I giochi di un Tempo”. Una mattinata in cui scopriremo tutte le fasi del progetto, in cui tutti i partecipanti avranno la possibilità di iscriversi alle successive date. Inizieremo a farvi vivere le esperienze legate ai giochi e alle tradizioni dei nostri nonni, con lo scopo di recuperare la storia e viverla con spirito partecipativo. La prima di queste fasi si svolgerà Sabato 1 Giugno dalle ore 10.00 alle ore 13.00 presso Orto Domingo, Poggiofranco, Bari. I Giochi di un tempo… Giocando con le Tradizioni!: riscopriremo i giochi fatti con semplicità e genuinità dai nostri nonni, molto più abili e creativi di noi a costruirsi il loro modo bello per stare insieme! I grandi e piccini presenti, si dimenticheranno, anche se solo per qualche ora, di smartphone, tablet e videogames. Sperando in una vostra gradita partecipazione e pregandoVi di diffusione sui Vostri canali, Vi inviamo Cordiali Saluti. Referente progetto Filippo Ciaccia