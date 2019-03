'Open Day 'Casa Torre', la nuova Pro Loco di Bitritto si presenta alla cittadinanza

La nuova Pro Loco di Bitritto si presenta alla comunità. Nella giornata di domenica 17 marzo, tutti i cittadini sono invitati a prendere parte all’Open Dayorganizzato dai soci dell’Associazione “Casa Torre – Pro Loco di Bitritto” per conoscerne finalità, attività e programmi.

Nata nel 2018 come semplice Associazione Culturale, lo scorso 6 febbraio “Casa Torre” è stata iscritta ufficialmente nell’albo regionale delle Pro Loco di Puglia e si è aggiunta alle 208 associazioni di sviluppo locale della regione.

Forte di questo traguardo e quanto mai convinta dell’importanza della partecipazione come elemento di sviluppo collettivo, domenica prossima, dalle 10 alle 13 nella Sala Castello di Bitritto (Piazza Leone n.14), la nuova Pro Loco accoglierà tutti i cittadini interessati a conoscere la realtà associativa e ad approfondire le tematiche della valorizzazione e promozione del territorio. A seguire, alle ore 18, la stessa Sala Castello ospiterà la conferenza ufficiale di presentazione della Pro Loco, alla presenza dell’Amministrazione Comunale e dei rappresentanti delle associazioni e dei commercianti del comune.

Un incontro in cui saranno ricordate le iniziative già realizzate e saranno presentare quelle già in cantiere, ma soprattutto una importante occasione diconfronto con la cittadinanza e con i protagonisti della cultura, del terzo settore e del commercio locale, nell’ottica di un positivo scambio di idee per la programmazione sinergica delle future attività.