Opening party al Terazè

L'attesa è finita: l'estate può ufficialmente iniziare!

Venerdì 21 Giugno, tornano finalmente le magiche notti del Terazé Lounge Showfood.



Realizzato su piu' terrazze direttamente sul mare, Teraze' unisce ambientazioni diverse per esigenze diverse.

Zona Lounge per ottimi drinks & mixology...

Zona Club per raffinate selezioni musicali...

Zona Showfood per una cena sul mare accompagnata da buona musica...

Il tutto sulla splendida costa tra Giovinazzo e santo spirito!



La consolle, ormai consolidata, anche questa stagione sarà a cura di ROCCO TETRO, LUIGI MANTOVANI e GAETANO GALA, con la voce di LEO SICILIANO.





INGRESSO GRATUITO SOLO SU LISTA NOMINALE DA INVIARE ENTRO MERCOLEDì.

Info e prenotazioni : +39 333 1383031



TERAZÈ Lounge Showfood c/o Riva De Sole hotel e residence

km 787+225, SS16, 70054

Giovinazzo BA