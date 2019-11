'Opere di Bene', la Mostra personale di Gino Donvito a Palazzo Romano di Gioia del Colle

“Opere di bene”, la personale dell’artista pugliese Gino Donvito, visitabile dal 14 dicembre 2019 al 9 febbraio 2020 presso Palazzo Romano, Gioia del Colle (Ba).

La mostra “Opere di bene” nasce come omaggio di Gino Donvito alla Murgia pugliese, sua eterna musa. Nonostante i richiami e le esibizioni internazionali l’abbiano portato a esporre in giro per il mondo, l’artista resta fedele alla terra natia, vera navicella spaziale da cui guarda il mondo, dedicandole questa personale. Visitabile dal 14 dicembre 2019 al 9 febbraio 2020, presso Palazzo Romano, via Nazario Sauro 10, Gioia del Colle.

In occasione della conferenza stampa, presenziata dall’artista Gino Donvito, interverranno la figlia dell’artista e storica dell’arte contemporanea Luna Donvito e l’avvocato Lucio Romano, promotore di Palazzo Romano Eventi, per raccontare la genesi dell’iniziativa.

La selezione presenta alcune delle opere più significative degli ultimi anni dell’autore che raccontano - con molteplici declinazioni – la poesia e l’amore per la propria terra di appartenenza. Molti pezzi fanno parte di Murgia Floreale, una serie inedita dedicata allo studio delle orchidee selvatiche della Murgia.

I dipinti scelti per l’occasione si fanno portatori di messaggi positivi, di bellezza, armonia e candore. Ogni quadro si distingue per un’indiscutibile purezza e fa riferimento a un universo iconografico distante da sentimenti negativi, odio, armi, violenza. Anche quando vengono affrontate tematiche federiciane celebri come le crociate la violenza è lasciata ai margini, esclusa. Per dare spazio solo al bene e all’immenso potere che riesce a liberare l’opera.

Gino Donvito, infatti, firma le sue creazioni con un ramoscello d'ulivo, segno tangibile del messaggio di pace di cui si fa portatore, del suo amore per la Puglia e per i suoi abitanti. Come si potrebbero definire le sue creature se non “Opere di bene”?

La mostra avrà luogo a Gioia del Colle, nelle sale del gentilizio Palazzo Romano. Luogo con una storica vocazione didattica e culturale, oggi centro propulsore di iniziative di arte contemporanea supportate dalla passione e dalla sensibilità dell’avvocato Lucio Romano.

- Tutti i giorni dalle 17.00 alle 20.30

- Sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 - dalle 17.00 alle 20.30

Sito: www.ginodonvito.it

Fanpage: https://www.facebook.com/ginodonvitodipinti/

Instagram: https://www.instagram.com/gino.donvito/?hl=it