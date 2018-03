Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

OPERE IN MOSTRA – INCONTRO PITTORICO E POETICO” è un evento che si svolgerà martedì 03 aprile ore 17:00 presso ‘Carenza Belle Arti’ della dott. Enrica Carenza in Via Piccinni, 158 a Bari nel quale sarà presentato il libro: ‘DIPINGI UNA POESIA CON PAROLE E COLORI’ di CRESCENZA CARADONNA e DOMENICO BERARDI dove saranno esposte le opere dell’artista Domenico Berardi fino a lunedì 09 aprile. Durante l’inaugurazione saranno presenti illustri ospiti del mondo letterario e artistico. Dott. Vito Cracas (critico d’arte) Prof. Nicola Cutino (Ass.Mondo Antico e Tempi Moderni) Dott. Luciano Anelli ( promotore e divulgatore culturale) Maria De Marzo (artista) Celestina Carofiglio (scrittrice) Elisa Ferorelli (scrittrice) INAUGURAZIONE: Martedì 03 Aprile 2018 ore 17:00 CHIUSURA MOSTRA: Lunedì 09 Aprile 2018 INGRESSO LIBERO VISITABILE TUTTI I GIORNI DELL’ESPOSIZIONE. dalle ore 9:00 alle ore 13:00 dalle ore 17:00 alle ore 20:30 contatti/info: cresy.caradonna@gmail.com