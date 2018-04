Le opere di Maurogiovanni in scena al Teatro Di Cagno

Giovedì 5 e venerdì 6 aprile al Teatro Di Cagno di Bari, per la rassegna comica e brillante “Ridi che ti passa” diretta artisticamente da Anastasia Caldarulo, l’associazione culturale “Teatro Archè” porterà in scena lo spettacolo “Farse” di Vito Maurogiovanni, che mette insieme, in due atti unici, “L’appuntamento” e “Maste Peppe ù varvir”, opere dell’apprezzato autore barese, rappresentate negli anni ’50 al teatro Petruzzelli.

Nella prima si alterneranno i personaggi classici di una Bari degli anni ‘50, un ingenuo prete, un chierichetto che fa della sua smemoratezza un suo punto cardine e una levatrice fuori dal mondo. Questi, insieme, costruiranno un universo surreale con assoluta maestria.

In “Meste Peppe ù varvir” la scena sarà conquistata dal salone di un barbiere, sul cui sfondo si incontreranno e si scontreranno, le speranze e i desideri di personaggi tra loro molto diversi. Chi punta ad un posto nella serie A, chi a una carriera da famosa attrice, chi desidera solo tagliarsi la barba e chi cerca il terno al lotto. In questa location quasi fuori dal mondo, tutti attendono il loro posto, chi più, chi meno, chi troppo. Tra ingenuità e beffa, questa commedia si basa proprio sulla caratterizzazione dei suoi personaggi.

Entrambi i lavori sono stati ripresi dall’associazione culturale “Teatro Archè” e dal regista Gianluca Schettino e sono stati arricchiti di un nuovo ritmo, mantenendo un piglio registico capace di rispettare pienamente la struttura e il testo originario. Attraverso “Farse” viene rimescolato il teatro classico con le possibilità dei palcoscenici più moderni, si cerca di trasmettere emozioni, vivacità, leggerezza, intramezzando fatti surreali ad una riflessione più o meno sfumata.

Oltre allo stesso regista, in scena saranno impegnati anche Adele Saracino, Elisabetta Del Zotti, Daniele De Bartolo, Giulia Ameruoso, Claudio Loschiavo, Luigi Viatore, Emanuele Chiusolo, Veronica Cotecchia, Rebecca Guaragno, Daniele Grandolfo e Mariagiovanna Monte

Teatro Di Cagno – C.so A. De Gasperi 320 – Bari

Infoline: 0805027439 - 3487632546

Inizio spettacolo: 21:00