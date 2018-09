L'orchestra Casadei a Gioia del Colle grazie all'Albero verde della vita

Si può scegliere di trascorrere una serata in allegria, accogliendo l’invito dell’Associazione L’Albero Verde della Vita e partecipare all’evento benefico del 7 settembre 2018 a Gioia del Colle (Ba), concerto danzante con Mirko Casadei e la sua Orchestra Spettacolo. L’evento si svolgerà nel suggestivo CIRCOLO COUNTRY CLUB, – via Vecchia Matera n. 1931°. Il ricavato della serata, Festa d’Estate III Edizione Patrocinata dal Comune di Gioia del Colle, anticipata da una cena a scopo benefico alle ore 20.30, sarà devoluto infatti al progetto di costruzione della “Casa di Accoglienza per Persone Anziane Autosufficienti”.

Un palcoscenico a cielo aperto per una serata all’insegna della musica. Sono stati invitati prestigiosi ospiti: il giornalista conduttore Tg Rai Attilio Romita, il musicista compositore presentatore Rai2 Numeri Uno M°Angelo Martini, il Marchese Vito Pappalepore imprenditore, il Marchese Giulio de Nicolais d'Afflitto autore e regista cinematografico, il Prof. Leonardo A Losito, giornalista e scrittore i dirigenti della Pro Loco, tutte le Autorità civili militari della zona, gli organi di stampa, gli sponsor e la cittadinanza.

MIRKO CASADEI musicista romagnolo, figlio de “Il re del liscio” Raoul Casadei, guida oggi l’Orchestra Italiana da ballo più famosa al mondo. Il suo progetto è portare avanti la tradizione dell’Orchestra Casadei, fondata nel 1928 dal M° Secondo Casadei (autore di “Romagna Mia”), di dare continua linfa alla musica popolare d’autore firmata Casadei, che appartiene a tutti gli italiani, con grande attenzione al ricambio generazionale. Con il suo pop-folk, Mirko Casadei ha portato una ventata di novità per il popolo del ballo, proponendo nuovi sound e contaminazioni musicali.

L’Associazione L’Albero Verde della Vita - www.alberoverdedellavita.org, presente sul territorio romano a far data dal 2012, presieduta dalla d.ssa Mariagrazia Mazzaraco, ha sede in Roma alla via del Tritone n. 169 ed ha una sede secondaria in Gioia del Colle alla Via Roma n.73. L'Associazione è nata al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. In una parola l’Associazione diffonde una Cultura promuovendo il pieno rispetto dei più alti valori umani, sviluppa, promuove e coordina iniziative per rispondere ai bisogni e per fornire stimoli culturali diversificati a uomini e donne di ogni età, condizione sociale e nazionalità, alle persone più esposte a rischi di emarginazione ed alle loro famiglie.

Sponsor dell’evento sono Asher's House - casa vacanze romane, L'Archetipo - azienda vitivinicola, Caseificio Nettis, Gioia di Pasta, scuola di ballo Harmony Liscio, Bar Napoli, Per S - Ristorante e Lounge bar, macelleria Decataldo, gioielleria Laforgia, pizzeria Jo D Pub, Le Magie della Terra - punto vendita ortofrutticolo, il Circolo Country Club, Ribelli con Stile di Miryam Antonicelli, Nudha couture.

Costo di partecipazione 20€

