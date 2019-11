Orchestra di chitarre de falla: Il grande cinema in musica

Sabato 28 dicembre 2019 ore 20.30 presso il NICOLAUS HOTEL & EVENTS - Via Ciasca 27, Bari concerto de l' ORCHESTRA DI CHITARRE DE FALLA, direttore e arrangiatore PASQUALE SCAROLA



evento di fine stagione: IL GRANDE CINEMA IN MUSICA

Programma :

Stanley MYERS - Cavatina ( dal film Il Cacciatore )

GIOACCHINO ROSSINI - La Gazza Ladra ( introdotto nel film di Arancia Meccanica di Stanley Kubrick )

ENNIO MORRICONE - Gabriel’s Oboe per 2 flauti e orchestra - Cinema Paradiso Medley

ENNIO MORRICONE - Medley 2 : C’era una volta in America - Friends - Metti una sera a cena

NINO ROTA - Medley : Amarcord - La dolce vita Romeo e Giulietta - Otto e mezzo

CHARLES CHAPLIN “Eternally” dal film - Luci della Ribalta - “Smile” dal film - Tempi Moderni

NINO ROTA - Medley 2 : The Godfather / Il Padrino Casanova - La strada





L’ Orchestra di Chitarre De Falla

Nata quasi 20 anni fa vanta ormai oltre 300 concerti in tutta Italia e all'estero! Nel suo genere è unica in Europa, essendo composta da un originalissimo organico orchestrale di 16 - 20 chitarristi, e sta proponendo un nuovo modo di fare musica rivisitando, in chiave chitarristica, il repertorio di svariati generi musicali : da quella Classica al Flamenco e al Jazz, fino a quella del giorno d’oggi (come i Beatles e i Queen), con particolare riguardo alle trascrizioni da altri strumenti, curate personalmente dal Maestro Pasquale Scarola e che costituiscono autentiche novità nel quadro della musica per chitarra.













-Per Informazioni-

Info-Tel : 347.60.52.769 - 339.89.35.624

Web : associazionedefalla.it



-Biglietti-

Intero: 15 € / Ridotto: 10 € (ridotto per over 65, under 18 e studenti con libretto)



-Botteghino Nicolaus-

aperto un'ora prima dell'evento



-Prevendita-

“Music Academy” - Via E. De Amicis n.31, Bari

“Le Muse” - Via M. Cifarelli n.8, Bari (Adiacente Conservatorio)

“Accademia dello Spettacolo UNIKA” - Viale Papa Giovanni XXIII, 40, Bari



-CONVENZIONI-

I rappresentanti di CRAL, Scuole, Enti, o altre Associazioni Culturali, possono richiedere una speciale convenzione per il soggetto che rappresentano contattando l’Associazione De Falla!