Concerto dell’Orchestra sinfonica metropolitana al Teatro Abeliano di Bari

Lunedì 2 marzo, alle ore 21.00, nel Teatro Abeliano di Bari (Via Padre Kolbe, 3) l’Orchestra Sinfonica della Città metropolitana si esibirà in un concerto diretto dal maestro, Deborah Tarantini e con solista Alessandro Perpich al violino.

Info biglietti: intero € 10,00 e ridotto € 5,00.

In programma l’esecuzione dei seguenti brani: “La Clemenza di Tito” di Wolfgang Amadeus Mozart, Ouverture “Le Ebridi” op 26 di Felix Mendelssohn-Bartholdy e Concerto per violino e orchestra in re maggiore op. 61 di Ludwig van Beethoven.