L’Orchestra sinfonica metropolitana in concerto a Molfetta e a Bari

Lunedì 14 maggio, alle ore 20.30, nella Chiesa Regina Pacis a Molfetta (Viale XXV Aprile), l’Orchestra Sinfonica della Città metropolitana si esibirà in un concerto diretto dal maestro e compositore romane, Gabriele Bonolis. L’ingresso è libero.

In programma l’esecuzione dei seguenti brani: Ludwig van Beethoven “Coriolano”, Ouverture in do minore op. 62, Michele dall’OngaroCheckpoint per orchestra da camera (2009) e Joseph Haydn Sinfonia n. 100 in sol maggiore “Miltärsymphonie”.

Il concerto sarà replicato martedì 15 maggio, alle ore 21.00, nel teatro Polifunzionale “Anche Cinema” in Corso Italia, 112 a Bari (Info biglietti: intero € 10,00 - ridotto € 5,00).