L'Orchestra Nazionale Sinfonica dei Conservatori Italiani in concerto al Teatro Petruzzelli

L'Orchestra Nazionale Sinfonica dei Conservatori Italiani arriva a Bari, al Teatro Petruzzelli, per un concerto eslusivo in programma giovedì 10 maggio alle 20:30.

I migliori studenti dei Conservatori italiani saranno condotti dal maestro Alexander Lonquich, nella doppia veste di direttore e pianoforte solista.

In programma il Concerto n. 4 per pianoforte e Orchestra n. 4 in Sol Maggiore op. 58 di Ludwig van Beethoven e la Sinfonia n. 9 in Do Maggiore D 944 “La Grande” di Franz Schubert.

I biglietti hanno un costo di 5 euro per qualsiasi ordine di posto e sono già in vendita al botteghino del Teatro Petruzzelli e on line su www.bookingshow.it

Per maggiori informazioni: 080 975 2810