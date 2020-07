A Gravina in Puglia il concerto dell'orchestra di Puglia e Basilicata apre la rassegna “I colori della musica”

Un appuntamento che riapre il binomio fra l'Orchestra di Puglia e Basilicata e Gravina e che si articolerà su un programma straordinario dedicato alle più celebri arie da camera del repertorio lirico, nel quale si sono confrontati i più grandi tenori del mondo.

E' questo lo spirito che, sabato 19 luglio alle 21 nell'atrio monumentale di San Giovanni Bosco a Gravina in Puglia, darà vita alla serata-evento “Romanza” in collaborazione con l'Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari, la Regione Puglia e il Comune di Gravina.

L'iniziativa segna, di fatto, il ritorno della programmazione culturale dell'Orchestra di Puglia e Basilicata a Gravina, nell'ambito di una rassegna più ampia, “I colori della musica”, e di un cartellone che “Nasce dalla volontà di coniugare contenuti artistici di altissimo livello al particolare momento storico legato alla ben nota emergenza sanitaria Covid-19 e alla volontà di ripartire in musica anche nella meravigliosa cittadina pugliese – spiega il direttore artistico Francesco Zingariello.

L'esecuzione dei principali brani tratti dalle romanze più suggestive della tradizione italiana (da Bixio a Cardillo, da Webber a Bindi a Tenco) sarà affidata allo stesso maestro Zingariello e alla sua giovane allieva, Enrica Musto, vincitrice del Talent "Tu si que vales" di Canale 5 proprio con la magistrale interpretazione di uno dei brani più celebri del grande compositore Ennio Moricone, recentemente scomparso, el quale verrà dedicato un doveroso omaggio nel corso della serata.

“Torniamo a Gravina – conclude il maestro Zingariello – per il forte legame che ho con questa città, dove sono nato, e che è stato confermato dal grande successo delle stagioni Federiciane che ci hanno visti impegnati per oltre 15 anni”.

Costo del biglietto: 10 euro

Prevendite: Cartoleria Parrulli, via Matteotti 26 – Gravina in Puglia – 080-3267513