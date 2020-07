L’Orchestra sinfonica metropolitana in concerto a Bari, Acquaviva delle Fonti e Gravina in Puglia

Giovedì 16 luglio, alle ore 21.00 nella Cattedrale di Bari, l’Orchestra sinfonica metropolitana si esibirà in un concerto diretto dal maestro, Valter Sivilotti, con solista Francesco Zingariello e con la partecipazione del soprano Enrica Musto (vincitrice dell'ultima edizione di "Tu si que vales”).

In programma l’esecuzione dei seguenti brani: A. Barroso - Aquarela do Brasil (Orchestra), C. A. Bixio - Parlami d'amore Mariù, S. Cardillo - Core ngrato, F. Rendine – Vurria, E. Piaf - La vie ne rose, L. Webber- Memory, F. P. Tosti – Marechiare, V. Sivilotti - Suite Siriana (Orchestra), F. P. Tosti - L'alba separa dalla luce l'ombra, U. Bindi - Il nostro concerto, Lara – Granada, E. Morricone - Nuovo cinema paradiso e C'era una volta il West, D. Ellington - Caravan (orchestra), B. Bacharach - Close to you, L. Dalla - Caruso e G. M. Ferilli - Un amore così grande.

Il concerto sarà replicato venerdì 17 luglio, alle ore 21.00, in Piazza dei Martiri ad Acquaviva delle Fonti e domenica 19 luglio, alle ore 21.00, nell’atrio dell’Istituto San Giovanni Bosco a Gravina in Puglia.

Per tutti e tre i concerti l’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti consentiti.