L’Orchestra Sinfonica della Città metropolitana in concerto a Bari e Molfetta

Mercoledì 24 ottobre, alle ore 21.00, nella Cattedrale di Bari, l’Orchestra Sinfonica della Città metropolitana si esibirà in un concerto diretto dal maestro, Michele Nitti, e con solista al violino, Francesca Dego.

Il concerto è tutto dedicato al grande compositore austriaco Wolfgang Amadeus Mozart con l’esecuzione dei seguenti brani: Nozze di Figaro – Ouverture, Sinfonia n. 35 “Haffner” in Re maggiore K.385 e Concerto n° 3 in sol maggiore per violino e orchestra K. 216.

Il concerto sarà replicato giovedì 25 ottobre, alle ore 20.30, nella Cattedrale di Molfetta. Entrambi gli appuntamenti sono ad ingresso libero.