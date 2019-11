'Omaggio a Rossini', il concerto dell’Orchestra sinfonica metropolitana nella Chiesa San Carlo Borromeo di Bari

Venerdì 22 novembre, alle ore 20.00, nella Chiesa San Carlo Borromeo a Bari (Via Colonnello de Cristoforis, 7), l’Orchestra sinfonica della Città metropolitana si esibirà in un concerto interamente dedicato a Gioachino Rossini dal titolo “Il Barbiere di?”, diretto dal maestro Vito Clemente e con la partecipazione di Marilena Gaudio (soprano) e Giovanni Guarino (baritono e voce recitante).

Il concerto è in collaborazione con il Traetta Opera Festival di Bitonto. L’ingresso è libero.

In programma l’esecuzione di Sinfonie da “Aureliano in Palmira”, “Elisabetta, regina d’Inghilterra” e “Il Barbiere di Siviglia”.