“Orelle” a Palazzo Pesce di Mola di Bari

Sabato 26 ottobre 2019 alle ore 20.30 Palazzo Pesce apre le porte a “Orelle” con la voce e il contrabbasso di Orelle, il pianoforte di Domenico Cartago e la batteria di Giovanni Angelini.

Un concerto in Puglia per ascoltare i brani inediti e la “voce provenzale, una verve cantautorale soggiogata alla potenza evocativa di una trama sonora che strizza l’occhio a quel filone del pop sperimentale non estraneo alla contaminazione rock-jazz” – per dirla con «JazzItalia» – di Elisabetta Pasquale, alias Orelle, giovane cantautrice e contrabbassista, open act, tra gli altri, per Gregory Porter, Gino Paoli, Nada Malanima e Cristiano Godano dei Marlene Kuntz, un’attività che la vede presente come ospite in prestigiosi festival internazionali musicali e non solo come Empoli Jazz Festival e Interfilm Festival di Berlino, e una discografia il cui album d’esordio “Argo” è stato definito “elegante, ricercato, ben arrangiato ed eseguito” da «Rumore». Ad accompagnarla sul palco fra le pareti affrescate della Sala etrusca Domenico Cartago, pianista e compositor e contemporaneo dal linguaggio personale che gli permette di spaziare dal jazz, al pop e alla musica elettronica e una ricca produzione discografica che culmina nel febbraio 2019 con “No Gravity”, un disco completamente improvvisato in cui si cimenta con drum machine e synth, e Giovanni Angelini, batterista appassion ato di tutti i generi musicali, in particolare il jazz e la musica contemporanea, nel 2015 vincitore della prima edizione del ‘Locus Award’ e una carriera che lo porta a esibirsi con artisti del calibro di Steve Potts, Juini Booth, Gianni Lenoci e Andy Davis.

Ticket 10 euro



Sabato 26 ottobre 2019 h 20:30| Palazzo Pesce

via Van Westerhout 24, Mola di Bari

Info e prenotazioni: 3931340912 – palazzopesce@yahoo.it