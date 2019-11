Al Teatro Abeliano in scena 'Orfeo. Canto alla bellezza'

Andrà in scena giovedì 28 novembre 2019, alle ore 19.00 negli spazi del Nuovo Teatro Abeliano a Bari, lo spettacolo teatrale Orfeo. Canto alla bellezza, per la regia di Lello Tedeschi, l'aiuto-regia di Piera Del Giudice e l'assistenza di Noemi Ricco. L'evento vede l’esordio della folta e giovane compagnia teatrale del Cutamc/in scena, il centro di ricerca di Uniba diretto dal prof. Raffaele Girardi che si occupa di linguaggi della scena, arti visive, musica e immagine in movimento. L’opera è lo studio finale che fa da epilogo allo stage teatrale Cutamc 2019 e rappresenta un vero omaggio alla bellezza. Alla bellezza dell’incontro con il teatro e la parola poetica. Alla bellezza del mito che racconta Orfeo e Euridice. Alla bellezza di un gruppo di giovani che, attraverso l’incontro con la scena, hanno accolto questo mito come occasione per dare vita teatrale, con i propri corpi e la propria voce, al calore luminoso dell’arte e della poesia.



La storia narra di Orfeo, un uomo che non si arrende, e dello strumento con cui combatte la resa: la poesia. La messinscena del regista Lello Tedeschi è ideata come un canto di Orfeo, dove i corpi che si muovono e danzano sono immagini della profondità, la musica mette in connessione con il mondo infero e la forza della parola poetica manifesta quella bellezza che non si può dire con le parole del quotidiano. Un mito che nasconde l'ovvia verità che dalla morte non si può tornare indietro, ma che si rivela innanzitutto come un canto di assoluta bellezza.



ORFEO CANTO ALLA BELLEZZA

in scena

Rosalba Aulisa, Ornella Carlino, Miriam De Marinis, Rosa Del Console, Bruna Di Pinto, Emanuele Di Cuonzo, Maria Cristina Marku, Claudia Nardella, Viviana Prunella, Anna Saracino, Claudia Savino, Davide Sgamma, Savino Tiani, Francesco Tria.



ideazione e drammaturgia

Lello Tedeschi, Piera Del Giudice



regia

Lello Tedeschi



assistenza

Noemi Alice Ricco



cura del movimento

Piera Del Giudice



Il Centro, erede dello storico CUTAMC, si è costituito dal 2017 in partnership con l’Università di Roma Tor Vergata, intendendo aprire una nuova stagione di ricerche e iniziative culturali legate allo sviluppo dei diversi linguaggi della scena, delle arti visive, della musica e dell’immagine in movimento.

Da una prospettiva progettuale orientata in senso interdisciplinare verso le molteplici forme culturali del mondo della cosiddetta ‘terza missione’, il Centro punta ad un’azione feconda nel variegato scenario metropolitano, basandosi sui princìpi della cittadinanza inclusiva e del dialogo interculturale, privilegiando in tal senso il coinvolgimento (anche in funzione formativa) del mondo giovanile-universitario nell’esperienza scientifica, nel confronto delle idee e nell’iniziativa sul campo: il campo delle arti. Fra i suoi scopi vicari c’è l’umanizzazione dei rapporti all’interno dei sistemi della comunicazione culturale, per una crescita qualificata e consapevole delle vocazioni individuali e delle buone pratiche culturali-professionali.