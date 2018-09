Origami per i miei libri, laboratorio manuale

L'associazione di genere socio educativa e culturale "CUCCIOLO", da anni impegnata in attività ludico,laboratoriali, sportivo, teatrali, in occasione della fiera del levante 2018, presenta un laboratorio gratuito per bambini dai 3 ai 10 anni presso il proprio stand all'interno del padiglione 18 e 13 della nuova Hall di Via verdi, nelcorso del Metting del volontariato promosso dal CSV SAN NICOLA DI BARI.

l'evento si terrà domenica 16 Settembre a partire dalle ore 17.00.

nelcorso del laboratorio manuale i bambini realizzeranno un segna libri con la tecnica degli origami.

per informazioni contattare

Dott Vito Calabrese vice presidente Associazione cucciolo 3471166645