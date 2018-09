Giovedì 27 settembre (16.00 - 18.30 - 21.00) prosegue al Multicinema Galleria di Bari (Corso Italia 15, infotel: 080.521.45.63) « Original Version», il settimanale appuntamento di film in lingua originale con sottotitoli in italiano. Il film in programma è «Gotti», diretto daKevin Connolly, interpretato da uno straordinario John Travolta. Il film esamina la tumultuosa vita del mafioso statunitense John Gotti (1940-2002), mentre lui e sua moglie tentano di tenere insieme la famiglia, tra la tragedia e le pene detentive multiple.