Al Multicinema Galleria di Bari il film 'Maleficent - Mistress of Evil' in lingua originale

Martedì 29 ottobre (16.00 - 18.30 - 21.00), prosegue al Multicinema Galleria di Bari (Corso Italia 15, infotel: 080.521.45.63) «Original Version», la rassegna in lingua originale con sottotitoli in italiano. Il film in programmazione è «Maleficent - Mistress of Evil», diretto da Joachim Rønning, con Angelina Jolie (anche produttrice esecutiva della pellicola) nei panni della celebre Malefica, la fata cattiva del mondo Disney. Dopo questo titolo, eccezionalmente proposto di martedì, la rassegna tornerà come di consueto tutti i giovedì.