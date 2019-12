Al Multicinema Galleria il film è 'Star Wars - L'ascesa di Skywalker' in lingua originale

Mercoledì 18 dicembre (18.00 - 21.15) ultimo appuntamento per il 2019 al Multicinema Galleria di Bari (Corso Italia 15, infotel: 080.521.45.63) per «Original Version», il settimanale appuntamento di film in lingua originale con sottotitoli in italiano. Stavolta la proiezione è di mercoledì, in contemporanea con il primo giorno di uscita nelle sale: il film è «Star Wars - L'ascesa di Skywalker», il nono capitolo della saga di Star Wars, diretto da J. J. Abrams, con Carry Fisher, Mark Hamill, Adam Driver. È la conclusione della terza trilogia dedicata a «Guerre stellari»: Kylo, affiancato dal generale Hux, ha preso il controllo dell'Ordine dopo aver ucciso Snoke (insieme a Rey, che ignorava però il suo vero piano) e ora niente sembra in grado di fermarlo. Ma Rey ha portato con sé il testo sacro degli Jedi.