Giovedì 20 settembre (16.00 - 18.30 - 21.00) prosegue al Multicinema Galleria di Bari (Corso Italia 15, infotel: 080.521.45.63) « Original Version», il settimanale appuntamento di film in lingua originale con sottotitoli in italiano. Il film in programma è The Equalizer 2 - Senza perdono, diretto da Antoine Fuqua (sequel del primo The Equalizer del 2014). Denzel Washington, in un action mozzafiato, veste ancora i panni di Robert McCall, ex agente della CIA ora in pensione: in una sempre più decadente New York è lui ad essere impegnato in prima persona, per riportare l'ordine e la giustizia.