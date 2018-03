Original Version, al Galleria il film " La forma dell'acqua - The Shape of Water"

Giovedì 8 marzo (16.00 - 18.30 - 21.00) prosegue al Multicinema Galleria di Bari (Corso Italia 15, infotel: 080.521.45.63) «Origi nal Version», il settimanale appuntamento di film in lingua originale con sottotitoli in italiano. Il film in programma è il trionfatore della Notte degli Oscar con 4 statuette (tra cui miglior film e miglior regia), La forma dell'acqua - The Shape of Water, regia di Guillermo del Toro, con Sally Hawkins, Doug Jones. Anni '60, durante la Guerra Fredda: Elisa è una ragazza muta che fa le pulizie in una base militare nei pressi di Baltimora. In questa macabra struttura è rinchiusa una misteriosa creatura, strappata dal suo habitat naturale in Sudamerica, su cui compiere degli esperimenti. La ragazza entra ben presto in sintonia con la creatura, decidendo di salvarla dalle sperimentazioni militari, ma dovrà vedersela con i responsabili della base militare.