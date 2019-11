Al Galleria di Bari in lingua originale il film 'L'ufficiale e la spia'

Giovedì 28 novembre (16.00 - 18.30 - 21.00) prosegue al Multicinema Galleria di Bari (Corso Italia 15, infotel: 080.521.45.63) «Original Version», il settimanale appuntamento di film in lingua originale con sottotitoli in italiano. Il film in proiezione è «J'accuse» (in versione originale francese), l'ultimo lavoro diretto da Roman Polanski, uscito in Italia con il titolo «L'ufficiale e la spia», con Jean Dujardin e Louis Garrel. La storia è incentrata sulle indagini riguardanti il tenente Georges Picquart, volte a far luce sull'evento storico noto come «Affare Dreyfus»: nel 1894 il Capitano di Stato Maggiore Alfred Dreyfus fu condannato da un tribunale militare con l'accusa, poi rivelatasi falsa, di alto tradimento. Il film ha vinto il Gran premio della giuria all'ultimo Festival del Cinema di Venezia.