Al Cineporto di Bari la rassegna “Orizzonti” con la proiezione dei documentari di Internazionale

La rassegna “Orizzonti”, continua il suo programma di appuntamenti previsto per tutto il mese di maggio. Giovedì 17 alle 19 e alle 21 al Cineporto di Bari la proiezione dei documentari Stranger in Paradise” di G. Hendrix e “The Workers Cup” di A.Sobel

La prima pellicola, di nazionalità olandese, è stata premiata sia all’IDFA che al Biografilm Festival e racconta come, in un'aula scolastica in Sicilia, dei rifugiati assistono alla lezione di un insegnante dal comportamento decisamente scostante. Il flm rappresenta un implacabile saggio sui meccanismi attraverso i quali l'Europa affronta la ricerca di felicità dei rifugiati.

Nel 2022 il Qatar ospiterà i mondiali di calcio e alle infrastrutture stanno lavorando 1,6 milioni di immigrati. Il documentario Workers cup racconta di alcuni di questi lavoratori che si sfidano nel torneo sponsorizzato dallo stesso comitato organizzatore, a cui partecipano le rappresentative di 24 imprese costruttrici.

Venerdì 18 alle ore 18 a Spazio 13, Bari (via Colonnello de Cristoforis 8), verrà presentato in off screen il cortometraggio “Mum I’m sorry” di Martina Melilli vincitore del premio Artevisione 2017, prodotto da Sky Arte ed entrato a far parte della collezione permanente del Museo del Novecento di Milano.

Alla proiezione seguirà l’incontro intitolato “Il diritto di sapere” che vedrà protagonista la regista, il docente di studi sociali dell’università di Coimbra Gabriele Proglio e il giornalista di Valigia Blu Angelo Romano. Durante l’incontro verrà affrontato da diversi punti di vista il tema della migrazione.

La rassegna Orizzonti, promossa da Apulia Film Commission col supporto del Comune di Bari e ANCI e curata dall’associazione culturale Ondocks, proseguirà per tutto il mese di maggio con delle masterclass aperte al pubblico sul cinema documentario e si concluderà venerdì 1 giugno con l’incontro sul tema “Il Diritto di raccontare tra il giornalista Livio Costarella e il regista e scrittore Gabriele del Grande, che racconterà la sua esperienza al confine tra Siria e Turchia scritta nel suo nuovo libro “Dawla”. A seguire, sarà messo in scena lo spettacolo teatrale “Hijra” di Nicola Valenzano, che sarà presentato in anteprima italiana dopo il suo recente debutto in Giordania al Festival di Amman “Arts Carnival-Civilizations Forum”.

Il programma si completa con le proiezioni al Cineporto di “Jaha’s promise” di Patrick Farrelly Kate O’Callaghan e “Entre os omen de bem” di Caio Cavechini e Carlos Juliano Barros (giovedì 24 alle 19 e alle 21 al); “Brexitannia” di Timothy George Kelly e “Boiling point” di Elina Hirvonen (giovedì 31 alle 19 e alle 21). Tutti i documentari in prima serata della rassegna Mondovisioni saranno seguiti da skype call con i registi, i produttori o i protagonisti dei film, con cui sarà possibile dialogare.

Infine, le masterclass in programma alle 10 a Spazio 13: “Essere camaleonte: regia, produzione, fotografia” (giovedì 24) con Lorenzo Cioffi, “Produzione e mercati internazionali” (venerdì 25), con Elena Filippini e L’esperienza registica per il film “La Convocazione” (sabato 26), con Enrico Maisto.

“Orizzonti” è prodotto da Apulia Film Commission e finanziato da Regione Puglia e Unione Europea attraverso il Patto per la Puglia – Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020.