L'ensemble Orizzonti Musicali Clarinet Quartet in concerto nella Chiesa di Maria SS. del Rosario a Bari

Per la dodicesima Stagione concertistica dell'Orchestra La Bottega dell'Armonia, sabato 14 dicembre (ore 20.15), nella Chiesa di Maria SS. del Rosario, a Bari, è di scena l’ensemble Orizzonti Musicali Clarinet Quartet composto da Leonardo Cattedra, Anna Bavaro, Vincenzo Topputi e Nicola Puntillo. La formazione propone un raffinato programma musicale che partendo dal tango nuevo di Astor Piazzolla (History of the Tango) tocca gli universi sonori del compositore britannico Gordon Jacob (Scherzetto, Pavane e Gopak), di Béla Bartók e delle sue Danze Rumene (Joc Cu Bata, Braul, Pe loc, Buciumeana, Poarga Romaneasca e Maruntel), dell’americano Paul Harvey (Quartet), di Antonio Fraioli (Quartetto) e, infine, di George Gerwshin (Tre Preludi).

Ingresso libero. Info 339.3971028.