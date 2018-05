Orizzonti, masterclass allo Spazio 13 al Cineporto di Bari la proiezione dei documentari di Internazionale

La rassegna “Orizzonti”, continua il suo programma di appuntamenti con le masterclass sul documentario. Giovedì 24 maggio alle ore 10 a Spazio 13, Lorenzo Cioffi racconterà la sua esperienza come operatore, regista e produttore indipendente, fondatore della casa di produzione napoletana Ladoc, che vede tra le sue produzioni numerosi film premiati in festival nazionali e internazionali di rilevante importanza.

Lo stesso giorno sempre alle 19 e alle 21 al Cineporto di Bari proseguono le proiezioni dei documentari del Festival di Internazionale con i film Jaha’s Promise” di O’Callaghan e “Entre os omen de bem” di Cevechini e Barros

La prima pellicola, racconta la storia di Jaha , sottoposta a mutilazione genitale femminile da bambina e portata a 15 anni a New York per sposare un uomo che non aveva mai visto prima. Un decennio più tardi torna in Gambia per guidare una campagna contro la pratica che le ha segnato la vita.

La seconda opera, brasiliana, invece ha come protagonista Jean Wyllys, instancabile portavoce della causa LGBT. Il film è una sconvolgente introduzione all'attuale politica brasiliana, sempre più influenzata dai movimenti evangelici.

Venerdì 25 alle ore 10 a Spazio 13, Bari si terrà la seconda masterclass “Produzione e Mercati internazionali” a cura di Elena Filippini, produttrice torinese fondatrice della Stefilm S.r.l, tra le più rilevanti case di produzione italliane sul panorama internazionale del documentario, racconterà la propria esperienza produttiva.

Stessa ora e stesso luogo, il giorno dopo, sabato 26, si terrà l’ultima masterclass tenuta dal giovane regista milanese Enrico Maisto, che con “La Convocazione”, suo secondo film, ha ricevuto il premio come miglior mediometraggio al prestigioso festival canadese “HotDocs” dopo aver vinto il premio del pubblico alla 58° edizione del Festival dei Popoli di Firenze.

La rassegna Orizzonti, promossa da Apulia Film Commission col supporto del Comune di Bari e ANCI e curata dall’associazione culturale Ondocks, si concluderà venerdì 1 giugno con l’incontro sul tema “Il Diritto di raccontare tra il giornalista Livio Costarella e il regista e scrittore Gabriele del Grande, che racconterà la sua esperienza al confine tra Siria e Turchia scritta nel suo nuovo libro “Dawla”. A seguire, sarà messo in scena lo spettacolo teatrale “Hijra” di Nicola Valenzano, che sarà presentato in anteprima italiana dopo il suo recente debutto in Giordania al Festival di Amman “Arts Carnival-Civilizations Forum”.

Le ultime due proiezioni di Mondovisioni – I documentari di Internazionale “Brexitannia” di Timothy George Kelly (ore 19) e “Boiling point” di Elina Hirvonen (ore 21) si terranno al Cineporto giovedì 31. Tutti i documentari in prima serata della rassegna Mondovisioni saranno seguiti da skype call con i registi, i produttori o i protagonisti dei film, con cui sarà possibile dialogare.

“Orizzonti” è prodotto da Apulia Film Commission e finanziato da Regione Puglia e Unione Europea attraverso il Patto per la Puglia – Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020.