“Ospedali Aperti - Controlla il tuo udito”, screening uditivi gratuiti a Bari e Monopoli

Martedì 3 marzo, in occasione del World Hearing Day che l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) celebra in tutto il mondo, “Nonno Ascoltami! - Udito Italia Onlus”, che da dieci anni porta in Italia azioni di sensibilizzazione contro i disturbi uditivi, si è fatta promotrice di una grande giornata di prevenzione: “OSPEDALI APERTI - CONTROLLA IL TUO UDITO”, realizzata in collaborazione con gli specialisti dei reparti ORL delle strutture ospedaliere aderenti.

Martedì 3 marzo gli ambulatori dei reparti ORL apriranno gratuitamente al pubblico. Gli specialisti saranno a disposizione dei cittadini per effettuare screening uditivi, mettendo a disposizione la propria competenza anche per fornire preziosi consigli utili a mantenere in salute l’udito.

Saranno 7 le città pugliesi ad ospitare la campagna:

Bari, Monopoli, Barletta, Brindisi, Foggia, Lecce, San Giovanni Rotondo.

L’evento sarà presentato alla stampa:

mercoledì 19 febbraio, ore 11:00

Sala Stampa Regione Puglia

Lungomare Nazario Sauro, 33 (III piano) - Bari

Interverranno:

- Giovanni Gorgoni, Direttore Generale dell’Agenzia Regionale strategica per la Salute e il Sociale della Regione Puglia

- Vito Montanaro, Direttore Dipartimento Promozione Salute Puglia

- Francesca Bottalico, assessore al Welfare - Comune di Bari

- Valentina Faricelli, presidente Nonno Ascoltami! - Udito Italia Onlus

- dott. Michele Barbara, Direttore UOC di Otorinolaringoiatria - Presidio Ospedaliero “Mons. Dimiccoli” Barletta

- prof. Michele Cassano, Direttore cattedra e UOC di Otorinolaringoiatria - Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali riuniti Foggia

- dott. Aurelio D’Ecclesia, Responsabile UO di Otorinolaringoiatria - “Casa sollievo della sofferenza Opera di Padre Pio” - San Giovanni Rotondo (Fg)

- dott. Domenico Petrone, Direttore UOC di Otorinolaringoiatria - Ospedale “Di Venere” Bari

- prof. Nicola Quaranta, Direttore UO di Otorinolaringoiatria - Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi “Aldo Moro” Bari

- dott. Emanuele Scarano, Direttore reparto di Otorinolaringoiatria - Ospedale “A. Perrino” Brindisi

- dott. Silvano Vitale, Dirigente medico UO di Otorinolaringoiatria - “Ospedale Vito Fazzi” Lecce

- dott. Paolo Petrone (referente scientifico “Nonno Ascoltami!”).

L’elenco delle strutture aderenti è consultabile sul sito ospedaliaperti.nonnoascoltami.it.