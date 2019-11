Ospitalità e affitti brevi a Bari: un'opportunità da cogliere

L' evento, organizzato da Hospitality News in collaborazione con Vikey - sistema di self check-in per case vacanze, hotel e B&B con più di 2500 dispositivi in Italia e all'estero e CleanBnB - property manager che oggi gestisce oltre 700 appartamenti distribuiti su 46 località italiane - si pone l'obiettivo di comprendere al meglio la realtà di una città oggi meta di turismo non solo business ma anche culturale e internazionale, la seconda per presenze in tutta la Puglia, con oltre 4 milioni gli arrivi sul territorio lo scorso anno, di cui un milione dall'estero, e oltre 15 milioni di presenze.



Il fenomeno degli affitti brevi, che ha contribuito a rompere gli schemi tradizionali della domanda e dell'offerta ricettiva, ha avuto un impatto sulla trasformazione delle città dal punto di vista immobiliare, economico, sociale, turistico.



Infatti, gli affitti brevi stanno crescendo ovunque nonostante le difficoltà legislative e burocratiche e stanno cambiando l'offerta abitativa, turistica, locativa. Consentono la riqualificazione e la valorizzazione di immobili abbandonati, di quartieri e addirittura di interi borghi, creano opportunità di guadagno e anche d'investimento, la nascita di nuovi lavori e nuove imprese.



Si aprono pertanto nuovi scenari e nuove opportunità per tutti gli operatori coinvolti e questo evento, organizzato da Hospitality News in collaborazione con il property manager CleanBnB si pone l'obiettivo di comprendere al meglio la realtà di una città che sta vivendo in pieno questo cambiamento, al fine di orientarlo e diventarne protagonisti.



Interverranno al dibattito Ettore Ruggiero, CEO di Nextwork Scrl Bari - Servizi per l'incoming con una panoramica sullo stato del settore extralberghiero a Bari e sull'evoluzione del mercato turistico locale e internazionale.

Tra gli speaker anche Francesco Saverio Del Buono, Avvocato del Foro di Bari e Direttore scientifico dell'Associazione Valore Aggiunto sul tema “Strutture extra alberghiere in Puglia: le opportunità alla luce della normativa regionale”.



A seguire Flavio Veccaro, Sales Manager di Vikey che ci parlerà di "Accoglienza degli ospiti ed evoluzione del check-in nell'era digitale".

Poi Francesco Zorgno, Founder e Presidente del property manager CleanBnB S.p.A. che racconterà “La realta di un brand consolidato per il Property management”.

Claudia Nardone, home stager, titolare di Puglia Home staging ci parlerà dell'effetto wow ovvero come distinguersi dalla concorrenza.

Con l'Avvocato Luigi Fino, dello Studio Legale Omnia, invece, affronteremo il tema dell'economia circolare e locazione turistica, buone pratiche e prassi virtuose.

Si concluderà con una panoramica sugli aspetti fiscali di B&B e locazioni brevi, a cura di Enrico Pisanelli, Dottore Commercialista e revisore legale, Presidente della commissione scientifica dell’ordine dei dottori commercialisti di Bari per il terzo settore.



Introduce e modera Erminia Donadio, Direttore Editoriale Hospitality News

