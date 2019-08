Osservazione della Luna e degli astri a Cassano delle Murge

Non solo San Lorenzo. Le Perseidi, lo sciame di meteore di agosto tradizionalmente noto come lacrime di San Lorenzo in realtà saranno osservabili fino a tutto ferragosto e, anzi, la pioggia si intensificherà dopo il 10 agosto.

La Società Astronomica Pugliese invita curiosi e romantici, a partire dalle ore 21,00, all’Osservatorio Astronomico della Murgia presso il Solinio Village, Centro di Educazione Ambientale di Cassano delle Murge, per osservare le Perseidi, la Luna, Giove e Saturno e altri oggetti celesti con i telescopi in dotazione. Le osservazioni saranno precedute dalla conferenza di presentazione sul fenomeno e sui miti ad esso correlati dai divulgatori della Società Astronomica Pugliese.

A proposito di Luna, presso l’Osservatorio sarà allestito il Villaggio dell’Apollo 11 con il globo lunare, la mostra Nasa e la fotopostazione degli astronauti.

Le Perseidi prendono il nome dalla costellazione del Perseo ove è ubicato il punto radiante dello sciame. In realtà, sono originate da una cometa, la Swift-Tuttle, scoperta nel 1862 indipendentemente da due astronomici statunitensi, Lewis Swift e Horace P. Tuttle. La cometa ritorna intorno al Sole, al perielio, ogni 134 anni circa per rialimentare la nube di detriti che poi provoca lo sciame. Lo scorso perielio si è verificato nel 1992, ci vorrà un po' per attendere il prossimo, nel 2126.

Presso il Solinio Village sarà possibile consumare la cena e stendersi con teli, coperte e stuoie sotto il cielo stellato e attendere le Perseidi . Prenotazioni al 3339580990

www.astropuglia.it