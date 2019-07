Sotto il cielo stellato dell'Alta Murgia

Sabato 13 Luglio alle ore 20 :00 si ritorna finalmente nella cornice straordinaria del Parco Nazionale dell’Alta Murgia per osservare direttamente sotto il cielo più stellato di Puglia i tesori del cosmo.

Presso il centro visite del Parco dell’Alta Murgia “ Torre dei Guardiani” potremo ammirare attraverso i più grandi telescopi astronomici di Puglia i crateri della Luna, gli uragani di Giove, gli anelli di Saturno, ammassi di stelle, nebulose e tanti altri oggetti invisibili dai cieli cittadini.

Il centro visite Torre dei Guardiani si trova in Contrada Jazzo Rosso | Agro di Ruvo di Puglia e si raggiunge imboccando SP151 che collega Ruvo di Puglia ad Altamura ed immediatamente lasciandola percorrendo la strada secondaria e seguendo le indicazioni sulla cartellonistica.

Su questo link troverete l’esatta posizione :

https://www.google.it/maps/ place/Centro+Visita+Torre+dei+ Guardiani/@40.9861507,16. 4328378,13z/data=!4m2!3m1! 1s0x0:0x59d32b159f268cfd

La visita è destinata ad un numero limitato di partecipanti, la prenotazione è consigliata tramite mail a info@ilplanetariodibari.com o telefonica al 3934356956.

Si raccomanda un abbigliamento pesante ed una cena al sacco.

Ticket € 7,00 per adulti e bambini.

Per i bambini al di sotto dei 4 anni l’ingresso è gratuito previa esibizione della tessera sanitaria.