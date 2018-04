Gli OttAntUgo Barra Canini salutano il loro pubblico con lo spettacolo "Cast" al Teatro di Cagno

Un direttore artistico barese viene chiamato a Milano per risollevare le sorti di un teatro in declino e decide di organizzare uno spettacolo musicale per il grande rilancio. Gli artisti che si presentano per il casting sono piuttosto singolari…

Gli OttAntUgo Barra CaNiNi salutano il loro pubblico con questo spettacolo che segna il definitivo addio alle scene, almeno fino alla prossima volta.

Chi sono gli OttAntUgo Barra CaNINi:

Ott: Ottavio Fabris (Tastiere e voce)

Ant: Antonello Vannucci (Chitarra acustica e voce )

Ugo: Ugo Liberatore (Flauto e voce)

Barra: Max Barracane (Chitarra elettrica)

Ca: Carlo Pastore (Batteria)

Ni: Nicky Belviso (Basso)

Ni: Nicola Pedone (Tastiere e voce)

Venerdi 20 Aprile e Sabato 21 Aprile 2018 ore 21

Biglietto euro 15 - Ridotto Associazioni Convenzionate euro 12

Infotel 0805027439 –3487632546.