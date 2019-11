A Gravina in Puglia 8^ Edizione della "Sagra del Fungo Cardoncello e del Vino Novello"

8^ Edizione della "Sagra del Fungo Cardoncello e del Vino Novello" 16 e 17 novembre - Centro Storico, Gravina in Puglia

Sabato sera e tutta la giornata di domenica, dalla mattina alla sera, il centro storico di Gravina in Puglia, da Piazza Scacchi fino a Piazza Cattedrale ospiterà l’aria espositiva con stand dedicati alla gastronomia, hobbystica, tradizioni popolari, l’area cultura contadina con la storia del fungo cardoncello.

Per chi decide di cenare il sabato sera o la domenica sera, o la domenica a pranzo, ecco il Menù della Sagra a cura della Pro Loco Gravina.

In Piazza Plebiscito sarà allestita un’area food con tavoli e sedie. Il menù è stato pensato e verrà realizzato da importanti chef del nostro territorio:

Antipasto: Frittata con funghi ed erbette aromatiche

Primo: Cavatelli di grano duro con salsiccia e funghi, scaglie di pallone di Gravina (DOP) e rucola

Secondo: Lonzino di maiale alla Verdeca di Gravina, erbe spontanee della Murgia e funghi Cardoncelli

vino novello (1 bicchiere).

Orari Area Food in Piazza Plebiscito (centro Storico):

Sabato 16 novembre: 19.30 – 22.30;

Domenica 17 Novembre: 12.30 – 14.30 / 19.30 – 22.30;

Ecco il programma musicale dell’8° Edizione della Sagra del Fungo Cardoncello:

La sera di sabato 16 Novembre: Sossio Banda “world music” e “Lucania Power “, musica popolare itinerante dalla Basilicata.

Domenica 17 novembre (dalla mattina): Bassa Musica di Molfetta e “U’ Aggigghje De Le Revetole”, musica popolare e teatro itinerante.

Se invece cerchi informazioni su dove parcheggiare, su cosa visitare e come approfittare dello Special Ticket turistico che abbiamo pensato per voi, dove parcheggio camper e pullman, sui percorsi consigliati per i mezzi pesanti: http://www.prolocogravina.it/

La proloco di Gravina:''In occasione della Sagra del Fungo Cardoncello che si terrà a Gravina il prossimo 16 e 17 novembre, per quanto concerne il menù come Pro Loco anche quest’anno predisporremmo un’area Food con panche e sedie. Il costo è di € 10 a persona. Quest’anno però lanciamo anche quest’altra meravigliosa iniziativa. Chi scegli di mangiare con noi in piazza, aggiungendo 2 € a persona ha diritto a poter entrare gratuitamente, senza guida turistica, nei seguenti siti: San Michele delle Grotte – Cripta di San Vito Vecchio – Mostra presso Santa Sofia – Bastione Medioevale. Se invece volete informazioni sui Tour guida con accompagnatore a cura dell’Ufficio IAT Gravina (080 326 9065), validi solo su prenotazione: Per Domenica 17 sono previsti i seguenti tour con guida turistica autorizzata: ore 9.30 – ore 11.00 – ore 16.00. Il tour prevede la visita di Cattedrale – San Michele delle Grotte – Cripta di San Vito Vecchio – Mostra di Santa Sofia e Chiesa – Museo Etnografico Cantine degli Ipogei di Cavato San Marco – Bastione – Ponte Acquedotto. Costo per persona € 5,00 Anche per il giorno sabato 16 novembre è possibile usufruire di servizi turistici con guida. È consigliabile sempre la prenotazione presso l’Ufficio IAT'''.(http://www.prolocogravina.it/)